Unlimitednews.it - Confimprese-Jakala, consumi a rischio stagnazione

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Se idel mese di dicembre hanno chiuso al +1,3% a valore riallineandosi al trend debole del 2024 fermo a +0,7%, le previsioni per il 2025 non segnalano al momento un cambio di passo. Anzi la crescita dei volumi è stimata con un perfetto +0,0%. In calo anche quella a valore con una media ponderata del +1,7% a fronte di un tasso d’inflazione del +1,5% (dati Banca d’Italia), dunque pari al +0,2%. La brusca frenata degli ultimi 3 mesi del 2024, che è passata dal 34,7% di ottobre 2024 al 24,7% di gennaio 2025, ha inciso sulle previsioni dell’anno in corso con ilreale che si possa aprire un periodo di. E’ quanto emerge dai dati del Retail Barometer semestralecon l’elaborazione di Global Strategy sull’andamento deiper il 2025.