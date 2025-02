Internews24.com - Conferenza stampa Vieira pre Inter Genoa: «In nerazzurro anni bellissimi però sabato abbiamo un obiettivo. Ecco che partita dovremmo fare»

Leggi su Internews24.com

di Redazionepre: le parole del tecnico dei rossoblù in vista della sfida dicontro i nerazzurriLadi Patricka due giorni dalla sfida valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A tra il suoe l’di Simone Inzaghi.dal sapore speciale per il tecnico del Grifone, il quale in passato ha vestito la maglia nerazzurra.SE POSSIAMO ANDARE A MILANO SPENSIERATI? – «No, per niente. Noncambiato la nostra settimana di lavoro. Sappiamo di non aver fatto ancora niente: il nostroè rimanere in A e se guardiamo dietro, ci sono squadre ancora lì. Dobbiamo andare a Milano aunaconcentrata, essendo ambiziosi dal punto di vista del gioco».SUL MIO PASSATTO ALL’– «Ho passato momentiall’