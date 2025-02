Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta post PSV Juve: «Ci è mancato tutto ma l’atteggiamento non è stato sbagliato. Cambi ritardati? Dico questo»

di RedazionentusNews24PSV: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconeroha parlato indopo PSV–: tutte le dichiarazioni del mister bianconero.PAROLE – «Buon primo tempo, ben messi in campo, sopratquando dovevamo giocare nell’area avversaria. In alcune situazioni dovevamo evitare di dare forza all’avversario. Loro hanno spinto di più, qualcosa abbiamo concesso, sul secondo gol prendiamo contropiede su palla nostra. Il terzo gol era molto evitabile e Bakayoko stoppa la palla in area di rigore, si deve fare molto meglio per poter competere. Poi per tanti momenti sono stati superiori, sapevamo il livello dell’avversario, della difficoltà di giocare in casa loro. Siamo stati bene nei momenti in cui siamo stati squadra.