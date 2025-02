Internews24.com - Condò pazzo di Perisic: «È lui che ha buttato fuori la Juve dalla Champions! Ha tutta la mia ammirazione»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl noto giornalista Paoloha tessuto le lodi di Ivandopo il grande gol dell’ex Inter che ha eliminato lacol suo PSVIntervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso del postpartita di PSV, match di ritorno degli spareggiLeague per l’approdo agli ottavi di Finale che è stato vintosquadra olandese col risultato di 3 ad 1 dopo i tempi supplementari, il noto giornalista Paoloha voluto porre l’attenzione sulla prestazione di un singolo giocatore. Si tratta di Ivan. L’ex esterno dell’Inter, che già in maglia nerazzurra aveva punito diverse volte i bianconeri, ha segnato sia nel match d’andata che in quello di ritorno, diventando di fatto l’artefice principale dell’eliminazione della squadra di Thiago Mottamassima competizione europea.