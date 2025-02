Lettera43.it - Condanna Delmastro, Nordio: «Fiducia incondizionata», le opposizioni chiedono le dimissioni

Lehanno chiesto ledel sottosegretario alla Giustizia Andreadopo laa otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso Cospito. L’attacco del Pd: «Laconferma le valutazioni politiche già espresse nei confronti di un esponente di spicco del partito di Giorgia Meloni che, evidentemente, si è reso parte attiva di comportamenti gravi e lesivi dell’onorabilità del ruolo ricoperto, utilizzando informazioni riservate per colpire gli avversari politici». Secondo i demdovrebbe lasciare l’incarico per «allontanare qualsiasi ombra dal suo operato al ministero della Giustizia alla luce di questa gravissima».Gli attacchi di Avs: «Consi dimetta anche il direttore di Rainews Petrecca»Nicola Fratoianni di Avs, oltre a chiedere ledel sottosegretario, le ha chieste anche per Paolo Petrecca, direttore di Rainews, dopo il titolo uscito prima della sentenza in cui si parlava di assoluzione per(ma era solo la richiesta della procura).