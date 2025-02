Thesocialpost.it - Concorsi pubblici, cambiano le regole: ecco chi avrà la corsia preferenziale. Tutte le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Pa 2025, con l’obiettivo di rendere il settore pubblico più attrattivo per i giovani e garantire maggiore funzionalità alle Pubbliche amministrazioni. Il provvedimento introducesu, assunzioni e mobilità dei dirigenti.Leggi anche: Concorso Ministero degli Esteri (anche per diplomati): requisiti, prove e stipendioAssunzioni per i giovani e mobilità dei dirigentiIl decreto prevede che fino al 10% delle assunzioni nelle Regioni, Comuni e Province possano essere destinate ai diplomati Its Academy, specializzati in tecnologie applicate. Inoltre, il 15% delle assunzioni per i dirigenti potrà provenire da altre amministrazioni, favorendo la mobilità del personale.Per i dirigenti di seconda fascia, l’accesso resterà legato al corso-concorso della Scuola superiore della Pubblica amministrazione, che coprirà almeno il 50% dei posti disponibili.