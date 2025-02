Lettera43.it - Concorsi pubblici 2025, cosa cambia: le novità del decreto Pa

Il consiglio dei Ministri ha approvato ilPa, introducendo una riforma del sistema di reclutamento pubblico per modernizzare la Pubblica amministrazione. Nelle intenzioni del governo, il provvedimento punta a velocizzare le assunzioni, centralizzare ie contrastare il precariato, con l’obiettivo di rendere il settore pubblico più attrattivo per i giovani.LedelPa: icentralizzatiUna delleprincipali è la centralizzazione dei. Le singole amministrazioni non organizzeranno più selezioni autonome: tutti i bandi saranno gestiti dal dipartimento della Funzione pubblica, avvalendosi della commissione Ripam. Questomento mira a uniformare i criteri di selezione, ridurre i tempi di reclutamento e garantire maggiore efficienza.