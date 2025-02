Ilfattoquotidiano.it - Concessioni, il Tar Liguria boccia il ricorso di tre balneari: “Non vale invocare intesa con l’Ue per la proroga al 2027, non c’è nulla di scritto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

No allafino aldelle, per quanto esplicitamente prevista dal decreto approvato dal governo lo scorso settembre dopo una lunga melina. Una nuova sentenza del Tar ligure conferma quanto sancito dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia Ue: le“beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi della cosiddetta Bolkestein“. Del resto a settembre, quando il governo Meloni aveva rivendicato di aver raggiunto un accordo con la Commissione Ue per evitare il deferimento alla Corte di giustizia e una multa per violazione della direttiva, Bruxelles aveva precisato che la procedura sarà chiusa solo “una volta che le ultime norme italiane per lesaranno pienamente in linea con il diritto del“.