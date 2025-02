Parmatoday.it - Con Pecchia se ne va un pezzo del progetto Parma

Sarebbe dovuta essere la sua partita, invece non ha fatto in tempo a giocarla: Fabioè stato esonerato lunedì, fatale la sconfitta con la Roma per 1-0. Ma la luce si era spenta diverse settimane prima. Il Club gli ha dato il benservito. L’ultima versione del suoè stata deprimente.