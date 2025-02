Today.it - Con le amichette al centro estetico a 6 anni: è lo "spa party", la nuova moda per i compleanni

Leggi su Today.it

Un gruppo di bambine scende le scale, senza sapere cosa le attende. Bibbidi, bobbidi, boo. come per magia, il salotto di casa della festeggiata si è trasformato in un salone di bellezza. Occhi incantati, bocche spalancate, sorrisi di meraviglia alla vista delle vestagliette rosa e delle.