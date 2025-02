Gqitalia.it - Con la nuova A525 Alpine adesso sogna in grande

Leggi su Gqitalia.it

Lo scorso anno si presentarono con due livree differenti, alle quali se ne aggiunse poi una terza per il finale di stagione. Oggi, in casa, la musica sembra essere cambiata. Dritti al punto, remando tutti dalla stessa parte: sincronia e sinergia, raccontate alla perfezione dall’ambiziosa, la monoposto del team motorizzato Renault che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 per il quinto anno consecutivo. Confermando Pierre Gasly come prima guida e lanciando il rookie Jack Doohan, formatosi proprio nell’Academy della scuderia.Pierre Gasly e Jack Doohan. Foto Getty ImagesCosì siamo stati a Londra, nel giorno dell’inedito e spettacolare evento organizzato all’O2 Arena per il 75esimo anniversario della F1, e ci siamo immersi nel progetto. Che dallo scorso giugno ha coinvolto pure Flavio Briatore, nel ruolo di consigliere esecutivo: «All’inizio, ancor prima di accettare, avevo parlato a lungo della mia idea con Luca (de Meo, CEO del Gruppo Renault), abbiamo un legame forte: lui mi ha lasciato pieni poteri, così ho deciso di rientrare», ci ha rivelato a margine di un unveil privato agli Shoreditch Studios.