Con la febbre in classe. “Bimba malata a scuola, tenuta in braccio per ore”

Perugia, 20 febbraio 2025 – “Ma ieri non avevi la?” “La mamma mi ha dato la tachipirina ed è scesa”. Così il bambino è tornato ama ha il naso che cola e una tosse che si strozza. Intanto la maestra di sostegno di un Comprensivo perugino per oltre tre giorni ha dovuto tenere inuna bambina di prima elementare, che piangeva per il mal di testa e i dolori di pancia. “Abbiamo chiamato i genitori. Ma non ci hanno mai risposto”, si sfoga l’insegnante. Prosegue la polemica sul fenomeno dei figli con l’influenza mandati indai genitori nonostante lae i disagi che comporta. Comportamenti che presidi e professori non hanno esitato a definire “egoistici e irresponsabili”, pur riconoscendo le difficoltà organizzative con le quali devono fare i conti le famiglie che lavorano e che non hanno aiuti esterni.