Con Italia-Francia del Sei Nazioni debutta il Connect Me Too | l’audiocronaca inclusiva per non vedenti

Domenica 23 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma si gioca, terzo turno del Sei2025. Un evento che segna un momento storico del rugby che per la prima volta utilizzerà il sistema "Me Too" per raccontare il match anche ai tifosi ipo e non, attraverso una esclusiva audiocronaca.