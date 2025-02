Ilgiorno.it - "Con il nuovo edificio bollette dimezzate. E così ci guadagnano tutti, anche i cittadini"

Quando e perché ha pensato a questo progetto? "Dieci anni fa, quando mi sono candidato sindaco per la prima volta. Le vecchie scuole erano state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e avevano bisogno di essere ristrutturate.ho pensato di realizzare un, unicoche, oltre a venire incontro ai problemi logistici delle famiglie con più figli, ci fa risparmiare perché ecosostenibile". Cosa significa che l’è ecosostenibile? "Significa che sono stati utilizzati soprattutto materiali che non danneggiano l’ambiente. Inoltre significa che disperde poco calore e consuma meno, riducendo l’inquinamento". Quanto è il risparmio? "Dal 50 al 70 per cento in meno rispetto ai consumi di prima. Oggi paghiamo una sola bolletta per l’elettricità, perché il riscaldamento funziona con le pompe di calore, mentre prima leerano quattro, una per l’elettricità e una per il metano per ciascun".