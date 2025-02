Lanazione.it - Comune “riciclone“. Il premio a Magione

Leggi su Lanazione.it

Per la prima voltariceve il titolo di ““. Con il suo 71,7% di rifiuti differenziati, illacustre è tra i sei con popolazione compresa tra i 5mila e i 20mila abitanti, premiati da Legambiente. La proclamazione dei vincitori, 16 in tutto in Umbria, è avvenuta nel corso dell’ottava edizione dell’EcoForum promosso da Legambiente Umbria a Castiglione del Lago. "Siamo profondamente onorati di ricevere per la prima volta il prestigioso– dichiara l’assessora all’ambiente Silvia Burzigotti –. Un riconoscimento che testimonia l’impegno di tutta la comunità e la dedizione per un futuro più sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo affrontato numerose difficoltà nel migliorare la gestione dei rifiuti, ma grazie al contributo di tutta la comunità e alla collaborazione tra cittadini e istituzioni, siamo riusciti a raggiungere importanti risultati.