Ilgiorno.it - Compratori in rivolta. Le “famiglie sospese“ diventano un comitato: "Siamo la parte lesa"

Il nome scelto rende bene l’idea:, vite in attesa“. Parliamo die single milanesi che hanno acquistato appartamenti nei 13 cantieri bloccati dalla magistratura, dalle Park Towers a Crescenzago alle Residenze Lac davanti al Parco delle Cave, e attendono ancora di capire se quei cantieri saranno “liberati“ e loro potranno andare ad abitare in quei nuovi appartamenti. Secondo una stima di massima "al ribasso" fornita dal portavoce delCristian Coccia, a Milano queste "" sono circa 650 e oltre mille le persone che attendono di capire se andranno ad abitare nella loro nuova casa – per ora sotto sequestro – o dovranno rassegnarsi a trovare un’altra sistemazione nonostante i soldi già investiti. "Oggi, quel sogno è diventato un incubo di incertezza e disperazione – si legge nel comunicato che presenta il–.