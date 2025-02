Juventusnews24.com - Compleanno Cambiaso, tanti auguri al jolly bianconero! Lo speciale messaggio della Juve: «Gli facciamo sentire tutto il nostro affetto» – FOTO

di RedazionentusNews24al: lae ilper il terzinoad Andrea, terzinoche oggi spegne 25 candeline. Il clubha voluto augurare un buon secondoda giocatoreVecchia Signora con questo.COMUNICATO – «Andreafesteggia quest’oggi – giovedì 20 febbraio 2025 – un altroin maglia bianconera, il secondosua giovane carriera. 69 le presenze finora collezionate dal terzino nato a Genova impreziosite anche da 5 gol e 8 assist: indimenticabile la prima rete con la magliantus nell’ottobre del 2023 davanti ai suoi tifosi, all’Allianz Stadium, nella vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona. Numeri imporper Andrea, alla seconda annata con la magliantus, a dimostrazione dell’importanza del giocatore nello scacchieresia dal punto di vista dello sviluppo del gioco, sia in fase realizzativa con marcature e assistenze per i compagni di squadra.