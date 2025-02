Terzotemponapoli.com - Como-Napoli (meno tre…) e non solo: parola a Galia e Plastino

Ha parlato pure delRoberto, allenatore ed ex calciatore (anche di, Sampdoria e Juventus) a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ilè una squadra che gioca bene, con una società che ha investito tante risorse ed un allenatore che ha le idee chiare. Il mercato ha visto operazioni dettate da scelte oculate, come dimostrano gli ultimi acquisti che stanno dando grandi numeri e dimostrando il grande potenziale di questa squadra. Conte sa bene quali sono i punti di forza della sua squadra e conosce i propri avversari: ilnon si chiuderà dietro per poi ripartire, gioca a tutto campo ed ha buoni giocatori. Il, pur in un momento di calo, sta mostrando la sua forza facendo punti anche senza essere al top della condizione”.