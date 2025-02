Sport.periodicodaily.com - Como-Napoli: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Per mantenere la vetta della classifica i partenopei dovranno vedersela contro i lariani lanciati verso la salvezza.si giocherà domenica 23 febbraio 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Sinigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Di tutte le squadre che si stanno giocando la salvezza, i lariani sono quelli messi meglio con il tredicesimo posto e le 5 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Fabregas è reduce dalla vittoria di Firenze, la sesta stagionale che da fiducia in vista della volata finale.Momento delicato per i partenopei, reduci da tre pareggi consecutivi. Nonostante ciò la squadra di Conte ha mantenuto il primato in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter, ma adesso bisogna riprendere a correre se si vuole puntare al titolo.