Ilgiorno.it - Como, lo stadio Sinigaglia succursale di Hollywood: Emma Roberts attesa in tribuna

, 20 febbraio 2025 - Tredicesimo in classifica per i punti sul conquistati sul campo, ma primo per le stelle diinal, il, dove la febbre di tifosi e non si è già accesa per il prossimo arrivo, annunciato, dila star di 'American Horror Story' e 'Scream Queens'. La trentaquattrenne di Rhinebeck, New York, è apparsa in una serie di foto sul sito della squadra lariana con indossa le maglie ufficiali del club e il cappellino, più che eloquente la il pensiero rivolto a squadra e tifosi: "Non vedo l'ora di andare sul lago di”. C'è da scommettere che la società non si lascerà sfuggire l'occasione. Prima di Natale a esultare inper il goal di Gabrielloni contro la Roma c'erano niente meno che Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody.