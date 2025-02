Ilgiorno.it - Como, furti nei supermercati della provincia: cinque denunciati

Solbiate con Cagno, 20 febbraio 2025 - In quattro distinti episodi i carabinieri sono dovuti intervenire persubiti da, identificando i responsabili e denunciandoli a piede libero. Il primo episodio riguarda il punto vendita di Solbiate con Cagno, dove l’addetto alla vigilanza aveva notato due soggetti prelevare bottiglie dagli scaffali. Uno di loro, alle casse automatiche ha pagato una bottiglietta di acqua, rubando gli alcolici, che intanto erano stati nascosti nello zaino. Bloccato dall’addetto alla vigilanza, è stato trovato in possesso di gin e whisky, per un totale di 223 euro. Il secondo caso è avvenuto a Lipomo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo che un uomo era stato sorpreso oltre la barriera casse con prodotti per la curapersona, precedentemente rubati, per un valore di 771 euro.