Terzotemponapoli.com - Como, Fabregas: ”Partita importante col Napoli, dobbiamo fare una bella partita per i tre punti”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Cesc, allenatore del, ha parlato ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, a margine della presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini a Sesto San Giovanni. Queste le sue parole:su“Avremo unamoltocol, stiamo lavorando bene: siamo una squadra giovane che sta crescendo tanto,andare aunase vorremotre”.Come si batte Conte e il suo? Possono vincere lo Scudetto?“Certo, possono vincere per la qualità che hanno tutti, dai giocatori singoli all’allenatore, so quanto forte fa lavorare la squadra Conte. Proveremo a giocarci le nostre carte con aggressività e creando situazioni pericolose per il.Veramente eravate su Theo Hernandez?“Non so, l’ha detto il presidente, è roba sua.