"Come sta Tancredi". Ascanio e Katia aggiornano il pubblico sulle condizioni del figlio

In una recente intervista,Pacelli ha condiviso per la prima volta le difficoltà affrontate dalla sua famiglia a causa della malattia del, di dieci anni. Pacelli ha descritto il mese di gennaioestremamente impegnativo e inaspettato, durante il quale hanno dovuto adattarsi a una “nuova normalità”. Ha elogiato la moglie,Pedrotti, per la sua forza in questo periodo difficile, sottolineando, di fronte a sfide che coinvolgono i propri figli, sia difficile accettare la realtà. Tuttavia, ha anche riconosciuto che, rispetto ad altre situazioni osservate in diverse strutture sanitarie, si considerano fortunati.Riguardo al loro matrimonio,ha attribuito la longevità della loro relazione alla ricerca di una vita normale, evitando di vivere sotto i riflettori.