Come sta Pippo Baudo? La foto con Massimo Lopez e Tullio Solenghi

“Oggi visita affettuosa al nostro”, è con queste parole cheha presentato sul suo profilo Instagram lache lo ritrae insieme a. Il conduttore siciliano 88enne è apparso sorridente e in buona salute nell’immagine diffusa online dai due amici di vecchia date e ha, per questo, tranquillizzato i fan. Lo scatto arriva a dispetto di alcuni rumors che si erano diffusi nelle scorse settimane e che volevanovittima di un incidente domestico e, quindi, non in ottima salute. Una notizia che lo stesso conduttore aveva smentito. View this post on Instagram A post shared by(@official)e il rapporto speciale con Sanremo(all’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio) è in assoluto colui il quale ha presentato più edizioni del Festival di Sanremo.