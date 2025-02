Come sta nostro figlio Ascanio Pacelli aggiorna sulla salute del piccolo Tancredi

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’amata coppia del Grande Fratellosulle condizioni delmolti sanno non è un periodo semplice per Katia Pedrotti e. In famiglia si sta vivendo la preoccupazione per il problema diche ha colpito, il loropiù(10 anni). Inizialmente ilè stato ricoverato nell’ospedale di Carpi, poi è tornato a casa.Qui è iniziato un percorso, segno che la questione non è così leggera. L’ex gieffina ha chiarito di dover fare i conti con una “normalità diversa“ e recentemente ha condiviso una foto in cui compare sorridente con: “Passo dopo passo. Iniziamo con un po’ di bike“ fa sapere. Adesso è stato, che in questi giorni è protagonista del programma “The Golden Bachelor” (su Real Time, ndr), adre sulle condizioni del