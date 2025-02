361magazine.com - Come sta il Papa? L’ultimo bollettino medico

Avrebbe passato una notte tranquilla“La notte è trascorsa serena, ilsi è alzato e ha fatto colazione in poltrona”. A comunicarlo la Sala stampa della Santa Sede. Il Pontefice da ormai diversi giorni si trova infatti ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.Inoltre: “le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie”. Il portavoce Matteo Bruni ha spiegato nel dettaglio che il Pontefice “dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori”, e “prima di pranzo ha ricevuto l’Eucarestia”.Leggi anche: Preoccupano le condizioni del: “Ha una polmonite bilaterale”Francesco ha anche ricevuto ieri la visita della Premier Giorgia Meloni: “con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti”, dalle 15.