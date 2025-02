Tg24.sky.it - Come potrebbero cambiare le scuole elementari e medie in Italia?

Leggi su Tg24.sky.it

Da mesi al ministero dell’Istruzione si discute del futuro degli studentini dai 3 ai 14 anni. Il ministro Giuseppe Valditara, aiutato da un gruppo di esperti – spiccano i nomi del violinista Uto Ughi e dello storico Ernesto Galli della Loggia –, sta redigendo il testo che indirizzerà la didattica di ogni scuolana dal 2026 in poi: le indicazioni nazionali. Ancora la riforma non è stata pubblicata, ma il titolare del dicastero ha rilasciato qualche anticipazione in una intervista al Giornale. Ha parlato di ridimensionamento della geostoria per favorire la storiana, con particolare attenzione all’antica Grecia, all’epoca romana e ai primi secoli del cristianesimo. E ha annunciato l’obiettivo di aiutare gli studenti con quella che ritiene la loro “abilità più in crisi”: la scrittura.