Come nacque Paddington l’orsetto che fece innamorare anche la Regina offrendole un panino con la marmellata

Da oggi, 20 febbraio 2025 è in sala il nuovo film al cinema dedicato al, intitolato “in Perù”, diretto da Dougal Wilson. Ma qual è la storia di questo amato personaggio? L’Orsoè una figura iconica della letteratura per l’infanzia inglese, nata nel 1958 dall’immaginazione di Michael Bond, con le prime illustrazioni realizzate da Peggy Fortnum. Questo simpatico orsetto, originario del Perù, con il suo caratteristico cappello logoro, la valigia consumata e l’immancabilealla, è diventato un simbolo della narrativa per bambini nel Regno Unito. Le sue avventure sono state tradotte in 30 lingue con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo.Michael Bond trasse ispirazione per il personaggio dida un orsacchiotto di pezza solitario che notò sugli scaffali di un negozio di Londra, vicino alla stazione di, durante il periodo natalizio del 1956, mentre cercava un regalo per sua moglie.