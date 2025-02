Amica.it - Come indossare il completo colorato secondo le celeb

Ilè l’alleato perfetto per eventi formali,cerimonie o lauree, ma anche per un semplice aperitivo. Da Jessica Alba a Hailey Bieber: ecco le scelte delle.Jessica Alba ha scelto Patrizia Pepe per un evento a New York. Unprugna composto da blazer doppiopetto, blusa in chiffon di seta e gonna a portafoglio, mentre anche Elizabeth Olsen ha scelto Patrizia Pepe in occasione dell’evento Tastemaker di Netflix a New York, indossando un blazer verde monopetto in flanella e una minigonna coordinata. Sul red carpet degli Emmy Awards 2024, Meryl Streep ha optato per un power suit di Alexander McQueen con fiocco al collo, in una delle sfumature di rosa più delicate di sempre. Invece per partecipare al programma The Late Show nel 2022, Julia Roberts ha scelto uncoordinato color burro.