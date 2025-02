Fanpage.it - Come gestire i figli malati quando si lavora da casa: i consigli degli esperti

Poter sfruttare lo Smart working per prendersi cura dei bambini amè una fortuna non da poco, ma anche i genitori cheno dadevono rivedere le proprie attività peri bisogni dei piccoli senza venir meno agli impegni professionali. Il segreto per pediatri e terapeuti: una buona capacità d'organizzazione e tanto lavoro di squadra.