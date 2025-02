Quifinanza.it - Come funziona la delega per la fatturazione elettronica

Larappresenta un cambiamento significativo nella gestione amministrativa delle imprese, rendendo più efficiente e tracciabile il processo di emissione, ricezione e conservazione delle fatture. Tuttavia, non tutti i professionisti e le aziende hanno le competenze o il tempo necessario per gestire direttamente questa operazione. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di conferire unaper laa un intermediario autorizzato,un commercialista o un consulente fiscale, che può occuparsi di tutte le operazioni necessarie in nome e per conto delnte.re la gestione dellaa un intermediario consente non solo di rispettare più facilmente gli obblighi normativi, ma anche di minimizzare gli errori e di ottimizzare il tempo dedicato alla contabilità.