Screenworld.it - Come finisce Harry Potter e il principe mezzosangue? Inizia la ricerca degli horcrux

Leggi su Screenworld.it

e ilcone Hermione sono appoggiati alla balaustra della Torre di Astronomia di Hogwarts e il ragazzo informa l’amica che non tornerà in classe il successivo anno scolastico, perché deve proseguire la missione di Silente. La rassicura, dicendole che non sa dove lo porterà la, ma terrà informati lei e a Ron. Hermione sospira: “Ho sempre ammirato il tuo coraggio,, ma a volte sai essere davvero ottuso. Tu credi sul serio di poter trovare tutti queglida solo, non è così?”.Quando l’amico non risponde, insiste che lui ha bisogno di entrambi i suoi amici. Ron li guarda, seduto sui gradini, pochi passi dietro di loro, che osservano il panorama.lancia lo sguardo verso l’orizzonte, quasi commosso, “non mi ero mai accorto della bellezza di questo posto” e tutti e tre sentono la fenice di Silente che porta il suo canto, la seguono spostandosi dall’altra parte della torre e la guardano sparire all’orizzonte.