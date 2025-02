Iltempo.it - Come eliminare l'odore di fritto in casa: trucchi e rimedi naturali

Ilconvince sempre tutti, ma quante volte ci si rinuncia perché laprende un cattivo? Non appena si inizia a scaldare l'olio (anche se di ottima qualità) e si è pronti a tuffarci dentro l'alimento che si vuole dorare, indumenti e ambienti perdono il profumo di buono e aprire le finestre non basta. Certo, si può suggerire di utilizzare dei coperchi da porre sulle pentole o di arieggiare quanto più possibile la cucina. Se questo non basta, però, esistono dei metodie semplicissimi che possono rivelarsi molto efficaci. Limone o alloro o caffè e anice stellato nell'acqua bollente La prima soluzione per combattere il cattivodella frittura può essere affettare un limone e metterlo in un pentolino di acqua bollente insieme a un rametto di rosmarino. Lo stesso si può fare con un mucchio di foglie di alloro o con una miscela di caffè e anice stellato.