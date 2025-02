Gqitalia.it - Come è nata la collaborazione tra Ronaldinho e Nude Project

sembrava un calciatore uscito da un capitolo della serie animata Capitan Tsubasa - Holly e Benji: aveva uno stile di gioco estremamente riconoscibile; un modo di fare sui campi di gioco di tutto il mondo in grado di affascinare anche i più scettici (non sai se è arroganza o pigrizia); e persino alcune giocate tipiche, tiri speciali o magie del generel'elastico. Il suo primo gol con il Barça è stato dal centrocampo. Ronaldo de Assis Moreira, in arte(Porto Alegre, 1980), è arrivato dal Brasile in Europa nel 2001, dove ha militato due anni nel Paris Saint Germain, cinque nel Barcellona e tre nel Milan. Ha giocato per un periodo relativamente breve in ogni squadra, ma ha comunque lasciato un'impronta solida nell'immaginario di un'intera generazione di tifosi di calcio, fatta di acrobazie folli e incredibili.