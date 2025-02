Oasport.it - Come cambia il tabellone a Doha con l’eliminazione di Alcaraz: chance per tanti, fuori anche Medvedev

Il torneo ATP 500 disi preannunciavauno dei più quotati di questo livello in virtù di una entry-list davvero stellare, ma la squalifica di Jannik Sinner alla vigilia del sorteggio aveva già indebolito la caratura della competizione. I risultati registrati sul cemento della capitale del Qatar sono in parte stati sorprendenti negli ultimi giorni e ilsi è aperto a possibili soluzioni inaspettate ai nastri di partenza.L’ultimo colpo di scena riguarda Carlos, testa di serie numero 1 del seeding che è stato battuto in tre set dal ceco Jiri Lehecka. Il numero 3 del mondo si era portato in vantaggio per 4-2 nel terzo set, ma ha poi ceduto di schianto e ha liberato la parte alta del main draw della sua presenza. In precedenza, sempre ai quarti di finale, erano stati eliminati l’australiano Alex de Minaur (numero 2 del torneo, battuto al terzo set dal russo Andrey Rublev) e il russo Daniil(numero 4 del seeding, ritiratosi contro il canadese Felix Auger-Aliassime dopo il primo parziale).