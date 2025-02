Ilfattoquotidiano.it - Colucci (M5S) sul Mille proroghe: “Maggioranza inadeguata, togliete le multe ai no-vax anziché risolvere i problemi. Andate a casa”

“Ecco iltoppe,priva di visione e di capacità”, così il deputato Alfonso(M5S) nella discussione alla Camera sull’approvazione del decreto: “Il provvedimento è rimasto fermo in Senato per oltre un mese, semplicemente perché il Governo non aveva pronti i pareri, semplicemente perché lanon aveva un accordo sugli emendamenti. Un provvedimento che avrebbe dovuto e potuto aiutare famiglie e imprese si trasforma in un fallimento totale, il prodotto della gestione dilettantistica dellae del governo allo sbando”. E, continua: “Oggi la vostra priorità è cancellare leai no-vaxveri del paese, cosa dite a chi ha rispettato le regole? Che la legge non è uguale per tutti? Proprio oggi, giornata in cui ricordiamo il paziente zero del Covid-19 di Codogno, proprio oggi date un calcio alla scienza, date un calcio alle vittime del virus e stupusce che anche Forza Italia voti questa robaccia.