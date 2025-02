Ilrestodelcarlino.it - Coltiviamo buone idee!. Oggi la presentazione della 12° edizione

Bcc Romagnolo, in collaborazione con la Bcc Ravennate Forlivese Imolese, ancora insieme per il crowdfunding. Anche quest’anno e per la dodicesima volta consecutiva, Bcc Romagnolo e IdeaGinger.it collaborano per lo stesso scopo: utilizzare il crowdfunding per sostenere associazioni ed enti non profit nei loro progetti culturali, sociali o sportivi a supportocomunità. L’evento disi terràdalle 17.15 a Cesena, presso Spazio Marte in via Silvio Corbari. Partecipare all’evento significa scoprire le potenzialità del crowdfunding per il mondo non profit e come il Bcc Romagnolo sosterrà economicamente le campagne proposte di raccolta fondi. Nelle passate edizioni, Bcc Romagnolo ha aiutato a realizzare 56 campagne di crowdfunding che hanno raccolto complessivamente oltre 430.