Ilrestodelcarlino.it - Coltivava la terra già da bambina. A 28 anni riparte dall’orto urbano

La storia d’amore tra lae Denise Catone nasce da lontano, quando era ancora piccola efrutta e ortaggi con suo nonno Francesco. Ora la ragazza ha ventotto, fa la tatuatrice a Rimini, ma non ha perso la sua passione per l’agricoltura, diventando la più giovane assegnataria degli orti urbani comunali, superfici di 50 metri quadrati in concessione per cinque. Un legame che nasce più di vent’fa, quando Denise viveva ancora a Roma, la sua città di origine e con il nonno materno viaggiava su una Fiat Punto alla volta di due orticelli nelle campagne della Capitale. È proprio lì che ha messo a punto il suo pollice verde aiutandolo a irrigare e coltivare frutta e ortaggi. Oggi, tra il lavoro in azienda e la sua attività di tatuatrice, coltivare larappresenta una passione che non ha mai perso e continua a legarla a nonno Francesco.