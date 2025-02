Anteprima24.it - Colpo notturno in un bar-tabacchi: ladri portano via sigarette e contanti

Tempo di lettura: < 1 minutoin un bar-di San Nicola Manfredi. Nella notte ignoti malviventi hanno divelto l’inferriata di una finestra al piano terra ed hanno fatto irruzione nel locale. Una volta all’interno, ihanno asportato circa 300 euro in monete dalla cassa, oltre a 30 pacchetti die 5 pacchetti di tabacco.L’attività commerciale era munita di telecamere di sorveglianza e di sistema di allarme, ma i malfattori sono riusciti comunque a portare a termine ilprima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pietrelcina per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini per individuare i responsabili.L'articoloin un bar-viaproviene da Anteprima24.