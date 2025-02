Spazionapoli.it - Colpo Napoli, il DS Manna ingaggerà un top player: è tra i più promettenti in Europa!

Calciomercato24 – Il club azzurro è pronto ad ingaggiare un giovane di talento. Il suo nome è già tra i piùin. La sessione invernale di calciomercato non ha regalato alnuovi talenti. Nelle ultime settimane, con ogni probabilità, la squadra di Antonio Conte si è indebolita a causa della cessione Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è approdato a Parigi sponda PSG, lasciano un vuoto enorme nel reparto offensivo partenopeo. Gli introiti ricavati dalla cessione del nigeriano non sono stati ancora spesi, motivo per il quale i tifosi sognano in grande. A tal proposito, il nuovo obiettivo è già un noto top.Sudakov sempre nel mirino del: le ultimeIlè sempre molto attento ai giovani talenti. Non a caso, da diversi mesi, il club azzurro starebbe seguendo un profilo importante.