Trevisotoday.it - Colpo dei ladri alla stazione di servizio, scassinate due colonnine per il self service

Leggi su Trevisotoday.it

in azione nella notte tra mercoledì e giovedìdiQ8 Easy di via Castellana a Paese. Due malviventi, intorno alle 4, hanno scassinato le duedel, trafugando denaro contante per un bottino di diverse migliaia di euro (lasciati all'interno del.