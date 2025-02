Lanazione.it - Colorama spegne le luci dopo 47 anni di attività. “Vico Alto, un dormitorio”

Siena, 20 febbraio 2025 – Chiuderà il primo di marzoin via delle Regioni, a47di. “Io ci sono dal 1997 ma il negozio è qui dal 1978” afferma uno dei titolari Francesco Betti. Una vera e propria “istituzione” per gli abitanti di, che - come risulta da una nostra recente indagine - ormai sembra essere un quartiere rimasto molto indietro rispetto al resto delle zone periferiche di Siena. Un’indagine che ha fatto emergere tanti problemi di un centro abitato situato a due passi dalla città, ma che da tempo lamenta l’assenza di servizi importanti per la vita di tutti i giorni. Inoltre alla serie di problemi per i residenti disi è aggiunto il traffico ed il passaggio dovuti alla chiusura del “ponticino” sopra alla ferrovia che collega il quartiere in maniera molto pratica e veloce alla città, ma questi sono solo due dei tanti problemi.