Lanazione.it - Colle distretto geotermico. Rinnovata la concessione verso ‘Enel Green Power’

Leggi su Lanazione.it

al centro del. La delibera che dà l’okay al rinnovo per 20 anni dellaa EnelPower per la geotermia è stata approvata nella giunta regionale di lunedì sera. La lente d’ingrandimento è chiaramente sugli investimenti. "Tra le opere previste nel Piano - afferma Piero Pii sindaco di- come annunciato dallo stesso presidente Giani, ci sono 60 milioni sulla viabilità regionale e nello specifico per il ‘miglioramento delgamento stradale tra il raccordo autostradale Firenze Siena in corrispondenza die l’area geotermica della Val di Cecina’, praticamente tra la SP 541 e il bivio di San Dalmazio sulla 439 a Pomarance. Si tratta di una viabilità completamentetra la Valdelsa con al centroe Larderello, pergare, quindi, l’area industriale con l’Autopalio, in un’ottica di modernizzazione delle reti.