Anteprima24.it - Colle Bellaria, via ai lavori di messa in sicurezza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa collina più amata dai salernitani,, si prepara anche ad essere più sicura, dopo la serie di incendi che ne hanno messo a rischio la tenuta idrogeologica e compromesso anche l’habitat naturale. Questa mattina alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’assessore all’ambiente Massimiliano Natella è stato dato il via all’intervento che riguarderà una superficie di 6000 m² dove verranno installate delle reti di protezione, in una fase successiva a quella in cui verranno rimossi tutti i materiali ancora instabili. Il cantiere parte da Ripa Belvedere. L'articolo, via aidiinproviene da Anteprima24.it.