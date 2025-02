Ilrestodelcarlino.it - "Codigoro, welfare e investimenti. Recuperiamo l’ex zuccherificio"

Nel consiglio comunale di martedì sera aè stato approvato il Dup che vuole tracciare il futuro dei prossimi tre anni dipinto a tinte rosa dall’assessore al bilancio Graziella Ferretti e rafforzato dall’intervento finale del sindaco Alice Zanardi. Per l’opposizione il consigliere Elisa Piffanelli ha sottolineato la mancanza diadeguati per la mobilità locale, che colleghi, Pomposa e Mezzogoro, proposta accolta anche dall’assessore Stefano Adami. Il primo cittadino ha voluto invece sottolineare come nonostante i tagli del governo, non si siano aumentate le tasse locali e disegnato per i prossimi annie un’attenzione particolare a turismo, scuola e. Fra questi, dopo la riqualificazione delEridania, la creazione di un centro di ricerca sull’acqua, sulle nuove professioni, sull’innovazione, un polo per la formazione tecnica avanzata e l’insediamento di un’agenzia territoriale di sviluppo.