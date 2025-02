Quifinanza.it - Codice univoco della fattura (CUU): cos’è e a cosa serve

Lazione elettronica è diventata un elemento imprescindibile per la gestione fiscale e amministrativa di aziende e professionisti. Uno degli aspetti centrali di questo sistema è l’utilizzo del(CUU), uno strumento fondamentale per garantire la corretta trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI).Capireil, come si differenzia dalSDI e quale ruolo gioca nella gestione delle fatture elettroniche è essenziale per operare in conformità con la normativa e semplificare i processi aziendali.il(CUU)Il(CUU) è unalfanumerico composto da sette caratteri, assegnato dall’Agenzia delle Entrate alle aziende o ai professionisti che utilizzano un intermediario accreditato per la gestione delle fatture elettroniche.