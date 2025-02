Lanazione.it - Codice Cin, un fiorentino su quattro in ritardo

Andamento lento per la messa in regola delle strutture destinate ad affitti brevi in città. Ad oggi risultano dotate di Cin – ilidentificativo nazionale obbligatori dal 1° gennaio – ’solo’ 17.487 su 22.514, pari al 77,67% del totale. Il dato assume un significato particolare alla luce del fatto che circa due settimane fa, secondo i dati del portale del ministero del turismo, i Cin rilasciati sono erano 16.993, il 76,99%. Firenze è sia in ’’ rispetto alla media toscana che è sopra l’83,5% che nei confronti delle altre città turistiche. Roma, per dire, è al 79,7%, Verona all’89,6%, Venezia addirittura al 91,2%. La più virtuosa in tal senso risulta Napoli, con il 92% di Cin regolarmente registrati. Una situazione in itinere dunque in riva all’Arno con la spada di Damocle delle sanzioni previste per gli inadempianti, da 500 a 5.