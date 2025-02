Ilrestodelcarlino.it - Cna Pensionati: gli incontri

Ogni quattro anni, come tutti gli organismi della Cna, il sindacatosi rinnova. Per questo motivo, il calendario di CnaReggio Emilia per i prossimi mesi è ricco di appuntamenti nelle aree territoriali, per concludersi con l’assemblea elettiva provinciale in cui verranno nominati il nuovo presidente, la presidenza e la Direzione del sindacato. Le assemblee elettive di area sono iniziate ieri nell’Area Ceramiche. Gliproseguono nell’Area Bassa domani alle 15 a Cna Guastalla. L’appuntamento per l’Area Val d’Enza è lunedì 24 febbraio, alle 16, presso il centro sociale Marabù a Montecchio. L’assemblea riservata all’Area di Correggio martedì 25 febbraio, alle 15, nella sala riunioni di Cna mentre per l’Area di Reggio si tiene mercoledì 26 febbraio, alle 9.