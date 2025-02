Isaechia.it - Claudia Lenti svela dei retroscena su Alessio Pili Stella: “A settembre voleva ricominciare con me e mi ha detto che non sarebbe mai tornato a Uomini e Donne”

, l’ex fidanzata di, ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio.Qui, grazie alle domande di Lorenzo Pugnaloni, è riuscita a raccontare inediticirca la sua storia d’amore con l’attuale cavaliere di. In primis hato i reali motivi della rottura:Sì, ci siamo voluti davvero tanto bene. Siamo partiti a mille in studio e abbiamo proseguito così anche al di fuori. La distanza, sicuramente, non ci ha aiutati. Abbiamo anche due stili di vita diversi, volevo un tipo di rapporto differente rispetto a quello che desiderava. Preferisco vivere un rapporto simbiotico con il mio compagno; lui, invece, ne predilige uno un po’ più libero e svincolato.Sono avvenuti un paio di episodi che mi hanno portata a chiudere la storia. Ho perso mia zia, avevo bisogno di lui ma lui non c’è stato.