Clamoroso | Delmastro condannato Toghe rosse scatenate | il pm chiede l' assoluzione loro tirano dritto

L'epilogo è: i giudici dell'ottava sezione del tribunale di Roma hannoa 8 mesi di reclusione il sottosegretario alla Giustizia Andreaimputato, con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Epilogoperché soltanto poche ore prima, la procura aveva chiesto perl'. Il sottosegretario, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, era presenta in aula nel momento della lettura del verdetto. A caldo, subito dopo la condanna, il sottosegretario FdI ha dichiarato: "Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto". I giudici si erano ritirati in camera di consiglio intorno alle 16 per decidere la sentenza, una decisione arrivata nell'arco di un tempo breve. In mattinata, come detto, il pm Paolo Ielo, procuratore aggiunto all'epoca dell'inchiesta, e la pm Rosalia Affinito, avevano chiesto l'